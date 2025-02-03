На популярный курорт Греции прибыли команды спасателей из-за тревожной сейсмической активности

В понедельник на греческом вулканическом острове Санторини закрыли школы и развернули бригады экстренных служб после того, как всплеск сейсмической активности вызвал беспокойство относительно потенциально мощного землетрясения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Меры предосторожности были также введены на нескольких близлежащих островах Эгейского моря – популярных местах летнего отдыха – после того, как за последние три дня в этом регионе было зафиксировано более 200 подводных землетрясений.

"Эти меры являются мерами предосторожности, и власти будут оставаться бдительными", – заявил министр гражданской защиты Василис Кикилиас поздно вечером в воскресенье после экстренного заседания правительства в Афинах.

Реклама:

"Мы призываем граждан строго следовать рекомендациям по безопасности, чтобы свести риск к минимуму", – добавил он.

Хотя греческие эксперты утверждают, что подземные толчки магнитудой до 4,7 не связаны со спящим вулканом Санторини, они признают, что характер сейсмической активности вызывает беспокойство.

Спасатели со служебными собаками прибыли в воскресенье и установили палатки на открытых территориях. Жителям и посетителям посоветовали избегать больших собраний в закрытых помещениях, а отелям приказали осушить бассейны, чтобы уменьшить потенциальные повреждения зданий от землетрясения.

Санторини, имеющий форму полумесяца, является главным туристическим направлением, куда ежедневно прибывают коммерческие рейсы, паромы и круизные лайнеры. Остров привлекает более 3 миллионов посетителей каждый год своими деревнями с белоснежными домами, построенными вдоль живописных скал.

Известный греческий сейсмолог Герасимос Пападопулос предостерегает, что нынешняя серия землетрясений может свидетельствовать о приближении более масштабного события.

В главном городе Санторини, Фири, местные власти определили места сбора жителей в рамках подготовки к возможной эвакуации, хотя мэр Никос Зорзос подчеркнул, что эти меры носят превентивный характер.

Власти греческого Лесбоса 22 января распорядились закрыть все школы, чтобы проверить их на предмет повреждений после внезапного землетрясения, которое всколыхнуло остров.

В этот же день сообщалось также о землетрясении магнитудой 5,2 у побережья турецкого района Айваджик в провинции Чанаккале.