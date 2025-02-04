Майбутній король Данії офіційно розпочав військову службу

19-річний кронпринц Данії Крістіан офіційно покинув королівський палац і розпочав свою військову службу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Старший син короля Фредеріка X і королеви Марії прибув до казарми в місті Слагельсе. Майбутній король Данії був одягнений у джинси, кросівки та темно-синій піджак і ніс лише невелику сумку з речами.

фото: APA/AFP/Ritzau

У Данії є традицією, що члени королівської сім'ї певний час служать в армії.

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Батько Крістіана, Фредерік, продовжив військову підготовку після проходження першої військової служби.

Бабуся Крістіана, королева Маргрете II, також служила в армії.

Крістіан є кронпринцом Данії з моменту сходження його батька на престол на початку року.

Конституція Данії передбачає, що кожен чоловік старше 18 років проходить обов'язкову строкову службу, яка зазвичай триває від чотирьох місяців до року.

Починаючи з 2027 року, жінки також будуть зобов'язані проходити обов'язкову строкову службу на тлі зростання напруженості у відносинах з Росією та прагнення президента США Дональда Трампа придбати Гренландію.

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