Будущий король Дании официально приступил к военной службе

19-летний кронпринц Дании Кристиан официально покинул королевский дворец и начал свою военную службу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Старший сын короля Фредерика X и королевы Марии прибыл в казарму в городе Слагельсе. Будущий король Дании был одет в джинсы, кроссовки и темно-синий пиджак и нес лишь небольшую сумку с вещами.

фото: APA/AFP/Ritzau

В Дании есть традиция, что члены королевской семьи определенное время служат в армии.

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Отец Кристиана, Фредерик, продолжил военную подготовку после прохождения первой военной службы.

Бабушка Кристиана, королева Маргрете II, также служила в армии.

Кристиан является кронпринцем Дании с момента восшествия его отца на престол в начале года.

Конституция Дании предусматривает, что каждый мужчина старше 18 лет проходит обязательную срочную службу, которая обычно длится от четырех месяцев до года.

Начиная с 2027 года, женщины также будут обязаны проходить обязательную срочную службу на фоне роста напряженности в отношениях с Россией и стремления президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию.

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