Сотни людей бегут с Санторини, где развернулась тревожная сейсмическая активность

Сотни людей заполнили порт на острове Санторини рано утром во вторник, чтобы сесть на паром и добраться до Афин на фоне серии землетрясений, которые продолжили сотрясать знаменитый греческий туристический остров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Начиная с пятницы, между вулканическими островами Санторини и Аморгос в Эгейском море каждые несколько минут регистрируются сотни подземных толчков. Это заставило власти закрыть школы на Санторини и небольших близлежащих островах Иос, Аморгос и Анафи до пятницы.

Подземные толчки магнитудой 4,7 были зафиксированы утром Европейским средиземноморским сейсмологическим центром.

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"Все закрыто. Никто не работает. Весь остров опустел. Мы поедем в Афины, пока не увидим, как здесь будут развиваться события", – сказал Дори, 18-летний местный житель перед посадкой на паром.

Ожидается, что еще больше людей вылетят дополнительным рейсом во вторник.

По оценкам сейсмологов, интенсивная сейсмическая активность может длиться несколько дней или недель, поэтому людям рекомендовали держаться подальше от прибрежных районов из-за риска оползней и избегать собраний в помещениях. Некоторые отели начали опорожнять свои бассейны, поскольку им сказали, что заполнение водой делает здания более уязвимыми.

Греция является одной из самых сейсмоопасных стран Европы, поскольку расположена на границе Африканской и Евразийской тектонических плит, постоянное взаимодействие которых приводит к частым землетрясениям.

В понедельник на Санторини закрыли школы и развернули бригады экстренных служб после всплеска сейсмической активности.

Известный греческий сейсмолог Герасимос Пападопулос предостерегает, что нынешняя серия землетрясений может свидетельствовать о приближении более масштабного события.

Вместе с тем греческий премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал к спокойствию на фоне сейсмической активности.