В результате стрельбы в школе в Швеции пострадали пять человек

По меньшей мере пять человек получили ранения в результате стрельбы в шведском городе Эребру.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.

Во вторник, вскоре после 13:30, полиция получила сообщение о том, что в школе Campus Risbergska в Эребру продолжается насилие с предположительно смертельным исходом.

Пять человек получили огнестрельные ранения, и полиция призывает население района Вестхага не выходить на улицу.

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Степень тяжести ранений пятерых раненых пока неизвестна.

По информации, предоставленной Expressen, среди пострадавших есть сотрудники полиции, а также газета располагает информацией о том, что злоумышленник застрелился сам.

"В настоящее время это рассматривается как покушение на убийство, поджог и преступление с применением оружия при отягчающих обстоятельствах", – цитирует Reuters местную полицию.

На месте работают машины скорой помощи, спасательные службы и полиция, сообщил представитель местных спасательных служб.

Напомним, в Венгрии против 17-летнего ученика из города Бая возбудили уголовное дело после того, как он в соцсетях заявил о намерениях якобы устроить стрельбу в школе.

Отметим, в некоторых европейских странах в течение прошлого года были случаи нападения детей на учеников своей школы, которые иногда завершались смертельно.

В январе нападение с ножом произошло в гимназии городка Списка Стара Вес, что на севере Словакии под границей с Польшей. В результате полученных ранений два человека погибли.