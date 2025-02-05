В Молдове задержали брата пророссийского экс-президента Додона

Антикоррупционная прокуратура Молдовы задержала Александра Додона – брата бывшего президента страны, лидера социалистов Игоря Додона, по делу о незаконном обогащении.

Информацию подтвердил телеканалу TV8 заместитель председателя Антикоррупционной прокуратуры Василе Плеван, сообщает "Европейская правда".

По словам Плевана, Додон сейчас находится в изоляторе Национального антикоррупционного центра Молдовы и является обвиняемым по делу о незаконном обогащении.

"Он не явился в орган прокуратуры, и тогда был издан приказ о его задержании для предъявления обвинения", – уточнил чиновник, не предоставив дальнейших подробностей.

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В пресс-службе Антикоррупционной прокуратуры Молдовы на запрос TV8 заявили, что подробности объявят завтра, 6 февраля.

По информации портала PulsMedia, Александр Додон фигурирует в деле о незаконном обогащении своего брата, и его якобы задержали в аэропорту Кишинева после возвращения из России.

Напомним, Игорь Додон с 2022 года является обвиняемым по делу о коррупции, государственной измене и незаконном обогащении, в рамках которого несколько месяцев находился под арестом.

Речь идет о так называемом деле о "кульке" – получившем название по видеозаписи, на которой видно, как Додон получает черный пакет от бывшего "властителя Молдовы", олигарха и лидера Демпартии Влада Плахотнюка.

Недавно Додон помечтал о "молдавских землях Украины", которые якобы "делят" некоторые политики Европейского Союза.