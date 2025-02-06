Греческий остров, который несколько дней страдает от землетрясений, всколыхнул толчок магнитудой 5,2

Вечером 5 февраля греческий остров Санторини, который уже несколько дней страдает от ощутимых землетрясений, всколыхнул самый сильный за это время толчок магнитудой 5,2.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Около 21:10 в среду на Санторини зафиксировали сильнейшие толчки за период, когда началась серия землетрясений. Магнитуда составляла 5,2.

Перед тем в дневные часы остров "трясло" с магнитудой около 4 более 20 раз, а всего за 20 минут после часа дня произошло восемь землетрясений магнитудой от 4 до 4,8.

Реклама:

Предыдущий толчок магнитудой 5 зафиксировали во вторник 4 февраля.

На пресс-конференции с профильным министром и учеными премьер Кириакос Мицотакис сказал, что появилось "больше оснований для оптимизма, чем в предыдущий день", но четко спрогнозировать развитие ситуации невозможно.

Профессор геофизики и сейсмологии из университета в Салониках Костас Папазахос рассказал, что с очень высокой вероятностью жители острова в ближайшее время продолжат испытывать подземные толчки, и все еще сохраняется риск сильного землетрясения, однако положительные сценарии выглядят уже более вероятными.

Профессор-вулканолог Параскевия Номико в свою очередь отметила, что эпицентры толчков сейчас расположены в несколько ином месте, чем зона, где зародилось сильное землетрясение 1956 года с эпицентром возле острова Аморгос. Тогда магнитуда составила 7,7, а на Санторине – 7,2, острова пострадали от цунами. Это землетрясение считают самым сильным в Греции за ХХ столетие.

Напомним, в начале недели жители и туристы начали массово уезжать с острова из-за постоянных подземных толчков. На Санторини закрыли школы и развернули бригады экстренных служб.