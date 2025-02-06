На грецькому Санторіні оголосили надзвичайний стан через сейсмічну активність

У четвер на грецькому Санторіні було оголошено надзвичайний стан на тлі інтенсивної сейсмічної активності, яка стрясає популярний острів Егейського моря та інші острови поряд.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Надзвичайний стан діятиме до 1 березня, йдеться в повідомленні органів цивільного захисту, оскільки підземні поштовхи продовжують стрясати територію, підвищуючи ризик серйозних зсувів і каменепадів.

Лише в ніч проти середи в морській акваторії навколо Санторіні було зафіксовано шість землетрусів магнітудою понад 4, після чого на південь від Аморгоса стався сильніший поштовх силою 5,2.

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Інтенсивна активність також впливає на жителів, які вирішили залишитися на місці.

"Ці безперервні поштовхи починають нас втомлювати. Особливо минулої ночі. Вони не припинялися. Люди, звичайно, стурбовані, але найбільша проблема в тому, що ми весь час не спимо", – сказав мер Анафі Яків Пуссос.

Він додав, що заборона руху поромів через сильний вітер лише посилює відчуття незахищеності людей.

"Ми знаходимося ближче до епіцентру, тому нас трясе сильніше і гуркіт відчутний", – розповів агентству AMNA заступник мера острова Аморгос Стаматіс Сімос.

"Поки що люди спокійні", – сказав він, стверджуючи, що будівлі на цьому острові більш міцні, ніж на Санторіні, де вони стоять на рухомих вулканічних породах і в багатьох випадках розташовані на краях стрімких скель.

Нагадаємо, на початку тижня мешканці і туристи почали масово їхати з острова через постійні підземні поштовхи. На Санторіні закрили школи і розгорнули бригади екстрених служб.