На греческом Санторини объявили чрезвычайное положение из-за сейсмической активности
В четверг на греческом Санторини было объявлено чрезвычайное положение на фоне интенсивной сейсмической активности, которая сотрясает популярный остров Эгейского моря и другие острова рядом.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.
Чрезвычайное положение будет действовать до 1 марта, говорится в сообщении органов гражданской защиты, поскольку подземные толчки продолжают сотрясать территорию, повышая риск серьезных оползней и камнепадов.
Только в ночь на среду в морской акватории вокруг Санторини было зафиксировано шесть землетрясений магнитудой более 4, после чего к югу от Аморгоса произошел более сильный толчок силой 5,2.
Интенсивная активность также влияет на жителей, которые решили остаться на месте.
"Эти непрерывные толчки начинают нас утомлять. Особенно прошлой ночью. Они не прекращались. Люди, конечно, обеспокоены, но самая большая проблема в том, что мы все время не спим", – сказал мэр Анафи Яков Пуссос.
Он добавил, что запрет движения паромов из-за сильного ветра лишь усиливает ощущение незащищенности людей.
"Мы находимся ближе к эпицентру, поэтому нас трясет сильнее и грохот ощутим", – рассказал агентству AMNA заместитель мэра острова Аморгос Стаматис Симос.
"Пока что люди спокойны", – сказал он, утверждая, что здания на этом острове более прочные, чем на Санторини, где они стоят на подвижных вулканических породах и во многих случаях расположены на краях отвесных скал.
Напомним, в начале недели жители и туристы начали массово уезжать с острова из-за постоянных подземных толчков. На Санторини закрыли школы и развернули бригады экстренных служб.