На греческом Санторини объявили чрезвычайное положение из-за сейсмической активности

В четверг на греческом Санторини было объявлено чрезвычайное положение на фоне интенсивной сейсмической активности, которая сотрясает популярный остров Эгейского моря и другие острова рядом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Чрезвычайное положение будет действовать до 1 марта, говорится в сообщении органов гражданской защиты, поскольку подземные толчки продолжают сотрясать территорию, повышая риск серьезных оползней и камнепадов.

Только в ночь на среду в морской акватории вокруг Санторини было зафиксировано шесть землетрясений магнитудой более 4, после чего к югу от Аморгоса произошел более сильный толчок силой 5,2.

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Интенсивная активность также влияет на жителей, которые решили остаться на месте.

"Эти непрерывные толчки начинают нас утомлять. Особенно прошлой ночью. Они не прекращались. Люди, конечно, обеспокоены, но самая большая проблема в том, что мы все время не спим", – сказал мэр Анафи Яков Пуссос.

Он добавил, что запрет движения паромов из-за сильного ветра лишь усиливает ощущение незащищенности людей.

"Мы находимся ближе к эпицентру, поэтому нас трясет сильнее и грохот ощутим", – рассказал агентству AMNA заместитель мэра острова Аморгос Стаматис Симос.

"Пока что люди спокойны", – сказал он, утверждая, что здания на этом острове более прочные, чем на Санторини, где они стоят на подвижных вулканических породах и во многих случаях расположены на краях отвесных скал.

Напомним, в начале недели жители и туристы начали массово уезжать с острова из-за постоянных подземных толчков. На Санторини закрыли школы и развернули бригады экстренных служб.