В Брюсселе в четвертый раз за неделю произошла стрельба, есть погибший

В Брюсселе произошла четвертая стрельба за неделю, в результате которой погиб один человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RTBF.

Стрельба произошла в коммуне Андерлехт и, вероятно, она связана со столкновениями между конкурирующими наркогруппировками, сообщила в пятницу местная прокуратура.

"Прошлой ночью в муниципалитете снова раздались выстрелы, на этот раз в районе Петербос около 4 часов утра. Личность мужчины пока не установлена", – сообщили отдельно в полиции.

Реклама:

Ранее на этой неделе в Брюсселе произошли еще три стрельбы: две в Андерлехте и одна в коммуне Сен-Жосс-тен-Ноде.

Расследование серии инцидентов со стрельбой ведется в рамках более широкой вражды между наркобандами.

В четверг в районе Клемансо в Андерлехте один человек получил огнестрельное ранение в ногу, а еще одна стрельба произошла в другом районе.

Во время стрельбы в среду никто не пострадал, но она привела к кратковременному закрытию многих станций брюссельского метро, поскольку полиция преследовала подозреваемых.