Мерц пообіцяв поскаржитися Трампу на Маска

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц планує підняти перед президентом США Дональдом Трампом питання втручання Ілона Маска у німецькі вибори.

Про це Мерц сказав в інтерв'ю Berliner Morgenpost, пише "Європейська правда".

Мерц висловив занепокоєння з приводу невпинного просування Маском ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" і сказав, що планує обговорити це питання із шефом Маска, президентом США Дональдом Трампом.

"У мене є чітка думка і з цього приводу – і я поділюся нею з ним: я не схвалюю спроби когось з орбіти Трампа здійснити таке пряме втручання у вибори в Німеччині", – сказав Мерц.

Реклама:

Відколи в грудні стартувала дострокова виборча кампанія у Німеччині, Маск відкрито підтримував "Альтернативу для Німеччини", розхвалюючи партію у своїй соцмережі Х, зустрічаючись у прямому ефірі з лідеркою "АдН" Алісою Вайдель і критикуючи традиційні мейнстримні партії.

Німецький уряд звинуватив Маска у втручанні у вибори і нормалізації правоекстремістів.

Відповідаючи на запитання, чи буде його перша розмова з Трампом конфронтаційною, Мерц відкинув таку думку. "Це буде відкрита дискусія", – сказав він.

У грудні Мерц назвав дії Маска в Німеччині "загарбницькими і зухвалими" після того, як власник Tesla опублікував у газеті Welt am Sonntag позицію, в якій назвав ультраправу партію "останньою іскрою надії" Німеччини.

Більше читайте у статті: Альтернатива для Ілона Маска: навіщо соратник Трампа втручається у німецькі вибори.