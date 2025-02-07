Мерц пообещал пожаловаться Трампу на Маска

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц планирует поднять перед президентом США Дональдом Трампом вопрос вмешательства Илона Маска в немецкие выборы.

Об этом Мерц сказал в интервью Berliner Morgenpost, пишет "Европейская правда".

Мерц выразил обеспокоенность по поводу неустанного продвижения Маском ультраправой партии "Альтернатива для Германии" и сказал, что планирует обсудить этот вопрос с шефом Маска, президентом США Дональдом Трампом.

"У меня есть четкое мнение и по этому поводу – и я поделюсь им: я не одобряю попытки кого-то из орбиты Трампа осуществить такое прямое вмешательство в выборы в Германии", – сказал Мерц.

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С тех пор как в декабре стартовала досрочная избирательная кампания в Германии, Маск открыто поддерживал "Альтернативу для Германии", расхваливая партию в своей соцсети Х, встречаясь в прямом эфире с лидером "АдГ" Алисой Вайдель и критикуя традиционные мейнстримные партии.

Немецкое правительство обвинило Маска во вмешательстве в выборы и нормализации правоэкстремистов.

Отвечая на вопрос, будет ли его первый разговор с Трампом конфронтационным, Мерц отверг такое мнение. "Это будет открытая дискуссия", – сказал он.

В декабре Мерц назвал действия Маска в Германии "захватническими и дерзкими" после того, как владелец Tesla опубликовал в газете Welt am Sonntag позицию, в которой назвал ультраправую партию "последней искрой надежды" Германии.

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