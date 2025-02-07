В Молдове инициировали запрет одной из партий блока пророссийского олигарха Шора

Центральная избирательная комиссия Молдовы обратилась в Минюст с предложением распустить партию "Шанс", входящую в политический блок беглого олигарха Илана Шора, за системное нарушение законодательства.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В четверг 6 февраля ЦИК Молдовы обратилась в Министерство юстиции с предложением распустить партию "Шанс" в связи с тем, что она систематически нарушает закон, не предоставляя декларации доноров, списки членов и другую отчетность, необходимую для финансовых проверок.

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Лидер политсилы Алексей Лунгу и ее активисты устроили протест перед зданием ЦИК, заявляя о политических репрессиях.

Лунгу во время митинга назвал ЦИК "символом политического преступления PAS и USAID".

Партия "Шанс" была создана после запрета политсилы Илана Шора "Шор" и вошла в политический блок Шора "Победа", о создании которого объявили весной 2024 года.

Как известно, в 2025 году в Молдове должны пройти парламентские выборы, дата которых еще не определена. По их итогам партия Майи Санду "Действие и солидарность" рискует потерять большинство в парламенте, что может привести к реваншу пророссийских сил.

На прошлой неделе бывший генпрокурор Молдовы Александр Стояногло и лидеры трех оппозиционных партий заявили о создании политического блока "Альтернатива", очевидно, начав подготовку к парламентским выборам 2025 года. Они декларируют проевропейский курс.