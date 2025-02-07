МЗС: Україна працює над можливістю транзиту газу з Азербайджану

Наразі триває робота над участю України у транспортуванні азербайджанського газу до Європи.

Про це на брифінгу у п’ятницю, 7 лютого, заявив речник українського зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий, передає кореспондент "Європейська правда".

Тихий заявив, що йдеться саме про азербайджанський газ, а не його підміну газом іншого походження.

"Йдеться саме про азербайджанський газ і участь України в його транспортуванні. Так, дійсно, ця робота ведеться", – зазначив Тихий.

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Тихий зауважив, що Україна "бачить різні сигнали прем'єр-міністра Словаччини (Роберта Фіцо, – Ред.)", але вважає, що уряд країни мав завчасно забезпечити диверсифікацію ресурсів, їхнє постачання й енергетичну безпеку так, як це робили інші європейські держави.

"Зараз не треба скаржитися на те, що ця робота не була ними виконана, і тепер є якісь потреби в забезпеченні енергоресурсами. Ми нагадаємо, що в Європі достатньо енергоресурсів неросійського походження. Це стосується і американського газу, і іншого газу від партнерів, якого достатньо для того, щоб забезпечувати потреби європейських споживачів", – наголосив він.

Відтак речник МЗС закликав усіх у Європі "орієнтуватися саме на ці джерела енергоресурсів, а не на Росію, бо Росія нічого не дає безкоштовно".

"Якщо дає газ дешевше – решта ціни доплачується суверенітетом. Україна це радить не тому, що вона найрозумніша, а тому, що вона це проходила у своїй історії, на жаль", – додав Тихий.

Як повідомляли, у липні 2024 року Україна і Європейський Союз звернулись до Азербайджану із пропозицією постачати природний газ до Європи через Україну після того, як в кінці року закінчиться чинний контракт з Росією про транзит.

А Україна з 1 січня припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС та невизнане Придністров’я.

Зеленський заявив, що Україна не розглядає поновлення угоди з "Газпромом" про транзит, і дав зрозуміти, що Київ не погодиться прокачувати російський газ під виглядом азербайджанського.

Тоді Фіцо різко розкритикував Зеленського за ці дії, а також написав листа лідерам ЄС, де висловлював невдоволення діями української сторони.

25 січня український президент заявив, що Україна готова транспортувати газ з Азербайджану.