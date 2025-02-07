МИД: Украина работает над возможностью транзита газа из Азербайджана

Сейчас продолжается работа над участием Украины в транспортировке азербайджанского газа в Европу.

Об этом на брифинге в пятницу, 7 февраля, заявил представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий, передает корреспондент "Европейская правда".

Тихий заявил, что речь идет именно об азербайджанском газе, а не его подмене газом другого происхождения.

"Речь идет именно об азербайджанском газе и участии Украины в его транспортировке. Да, действительно, эта работа ведется", – отметил Тихий.

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Тихий отметил, что Украина "видит разные сигналы премьер-министра Словакии (Роберта Фицо. – Ред.)", но считает, что правительство страны должно было заблаговременно обеспечить диверсификацию ресурсов, их поставки и энергетическую безопасность так, как это делали другие европейские государства.

"Сейчас не надо жаловаться на то, что эта работа не была ими выполнена, и теперь есть какие-то потребности в обеспечении энергоресурсами. Мы напомним, что в Европе достаточно энергоресурсов нерусского происхождения. Это касается и американского газа, и другого газа от партнеров, которого достаточно для того, чтобы обеспечивать потребности европейских потребителей", – подчеркнул он.

Поэтому представитель МИД призвал всех в Европе "ориентироваться именно на эти источники энергоресурсов, а не на Россию, потому что Россия ничего не дает бесплатно".

"Если дает газ дешевле – остальная часть цены доплачивается суверенитетом. Украина это советует не потому, что она самая умная, а потому, что она это проходила в своей истории, к сожалению", – добавил Тихий.

Как сообщалось, в июле 2024 года Украина и Европейский Союз обратились к Азербайджану с предложением поставлять природный газ в Европу через Украину после того, как в конце года закончится действующий контракт с Россией о транзите.

А Украина с 1 января прекратила транзит российского газа, который продолжали получать несколько государств ЕС и непризнанное Приднестровье.

Зеленский заявил, что Украина не рассматривает возобновление соглашения с "Газпромом" о транзите, и дал понять, что Киев не согласится прокачивать российский газ под видом азербайджанского.

Тогда Фицо резко раскритиковал Зеленского за эти действия, а также написал письмо лидерам ЕС, где выражал недовольство действиями украинской стороны.

25 января украинский президент заявил, что Украина готова транспортировать газ из Азербайджана.