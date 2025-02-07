Премʼєр Нідерландів обіцяє забезпечити роботу МКС після санкцій США

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що його країна робитиме все для забезпечення подальшої роботи Міжнародного кримінального суду, незважаючи на оголошені санкції США.

Його слова під час спілкування з журналістами цитує агентство AFP, пише "Європейська правда".

Нідерландський премʼєр назвав санкції США проти Міжнародного кримінального суду "тривожним сигналом, що викликає великий жаль" і може мати "значні наслідки" для незалежності Суду і для нинішніх розслідувань.

"Нідерланди підтримують Міжнародний кримінальний суд. Ми будемо продовжувати підтримувати його. Ми є приймаючою країною", – заявив Схооф.

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"Ми також пишаємося Нідерландами і Гаагою як містом миру і справедливості. МКС є невід'ємною частиною цього. І ми зробимо все можливе, щоб забезпечити виконання МКС своїх завдань", – додав він.

Президент США Дональд Трамп напередодні підписав указ про введення санкцій проти МКС, обурений його розслідуванням ймовірних воєнних злочинів Ізраїлю в Газі.

Заходи передбачають заморожування активів і заборону на в'їзд для посадових осіб, співробітників МКС і членів їхніх сімей, а також для всіх, хто, як вважається, допомагав Суду в розслідуванні.

У МКС уже заявили, що продовжать роботу після рішення Трампа запровадити санкції.