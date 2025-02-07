Премьер Нидерландов обещает обеспечить работу МКС после санкций США

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что его страна будет делать все для обеспечения дальнейшей работы Международного уголовного суда, несмотря на объявленные санкции США.

Его слова во время общения с журналистами цитирует агентство AFP, пишет "Европейская правда".

Нидерландский премьер назвал санкции США против Международного уголовного суда "тревожным сигналом, который вызывает большое сожаление" и может иметь "значительные последствия" для независимости Суда и для нынешних расследований.

"Нидерланды поддерживают Международный уголовный суд. Мы будем продолжать поддерживать его. Мы являемся принимающей страной", – заявил Схоф.

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"Мы также гордимся Нидерландами и Гаагой как городом мира и справедливости. МУС является неотъемлемой частью этого. И мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить выполнение МУС своих задач", – добавил он.

Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении санкций против МУС, возмущенный его расследованием вероятных военных преступлений Израиля в Газе.

Меры предусматривают замораживание активов и запрет на въезд для должностных лиц, сотрудников МУС и членов их семей, а также для всех, кто, как считается, помогал Суду в расследовании.

В МУС уже заявили, что продолжат работу после решения Трампа ввести санкции.