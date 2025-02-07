Премьер Нидерландов обещает обеспечить работу МКС после санкций США
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что его страна будет делать все для обеспечения дальнейшей работы Международного уголовного суда, несмотря на объявленные санкции США.
Его слова во время общения с журналистами цитирует агентство AFP, пишет "Европейская правда".
Нидерландский премьер назвал санкции США против Международного уголовного суда "тревожным сигналом, который вызывает большое сожаление" и может иметь "значительные последствия" для независимости Суда и для нынешних расследований.
"Нидерланды поддерживают Международный уголовный суд. Мы будем продолжать поддерживать его. Мы являемся принимающей страной", – заявил Схоф.
"Мы также гордимся Нидерландами и Гаагой как городом мира и справедливости. МУС является неотъемлемой частью этого. И мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить выполнение МУС своих задач", – добавил он.
Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении санкций против МУС, возмущенный его расследованием вероятных военных преступлений Израиля в Газе.
Меры предусматривают замораживание активов и запрет на въезд для должностных лиц, сотрудников МУС и членов их семей, а также для всех, кто, как считается, помогал Суду в расследовании.
В МУС уже заявили, что продолжат работу после решения Трампа ввести санкции.