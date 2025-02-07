У Швеції завершили ідентифікацію загиблих внаслідок стрілянини

Шведська поліція завершила ідентифікацію загиблих під час масової стрілянини у навчальному закладі в Еребру, внаслідок якої загинули 11 людей.

Про це пише SVT, передає "Європейська правда".

Як відомо, внаслідок стрілянини 5 лютого у навчальному закладі в Еребру загинули 11 людей включно з нападником.

За даними поліції, з цих 11 людей – семеро жінок і четверо чоловіків.

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За повідомленням поліції, за фактом кожної смерті розпочато розслідування.

Всі загиблі внаслідок стрілянини були жителями округу Еребру. Це 32-річна жінка, 38-річна жінка, 46-річна жінка, 52-річна жінка, 54-річна жінка, 55-річна жінка, 68-річна жінка, 28-річний чоловік, 31-річний чоловік і 48-річний чоловік та 35-річний чоловік, якого підозрюють у скоєнні злочину.

За даними ЗМІ, стрілянину скоїв 35-річний Рікард Андерссон – колишній учень школи, який жив у цьому районі і протягом останніх десяти років був безробітним. Він мав дозвіл на кілька гвинтівок, які знайшли на місці стрілянини.

Поліція поки не встановила ідеологічних мотивів у його діях.