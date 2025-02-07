В Швеции завершили идентификацию погибших в результате стрельбы

Шведская полиция завершила идентификацию погибших во время массовой стрельбы в учебном заведении в Эребру, в результате которой погибли 11 человек.

Об этом пишет SVT, передает "Европейская правда".

Как известно, в результате стрельбы 5 февраля в учебном заведении в Эребру погибли 11 человек, включая нападающего.

По данным полиции, из этих 11 человек – семь женщин и четверо мужчин.

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По сообщению полиции, по факту каждой смерти начато расследование.

Все погибшие в результате стрельбы были жителями округа Эребру. Это 32-летняя женщина, 38-летняя женщина, 46-летняя женщина, 52-летняя женщина, 54-летняя женщина, 55-летняя женщина, 68-летняя женщина, 28-летний мужчина, 31-летний мужчина и 48-летний мужчина и 35-летний мужчина, которого подозревают в совершении преступления.

По данным СМИ, стрельбу совершил 35-летний Рикард Андерссон – бывший ученик школы, который жил в этом районе и в течение последних десяти лет был безработным. Он имел разрешение на несколько винтовок, которые нашли на месте стрельбы.

Полиция пока не установила идеологических мотивов в его действиях.