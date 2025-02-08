Шольц: "Ми повинні збільшити присутність НАТО в Гренландії"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що такий принцип, який застосовується до України, яку підтримують під час російської агресії, повинен застосовуватися до всіх.

Про це він сказав у інтерв’ю RND і контексті запитання щодо заяв американського президента Дональда Трампа щодо Гренландії, пише "Європейська правда".

Шольц заявив, що принцип того, що "кордони не повинні перекроюватися силою" повинен бути застосваний "до всіх".

"Ми підтримуємо Україну, тому що агресивна війна російського президента порушує важливий принцип європейського мирного порядку: кордони не повинні перекроюватися силою. Цей принцип повинен застосовуватися до всіх", – сказав німецький канцлер.

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Він наголосив, що кліматичні зміни змінюють Арктичний регіон, відкриваючи нові судноплавні шляхи, "у яких Китай і Росія дуже зацікавлені".

"Ось чому існують законні питання безпеки, які ми повинні обговорювати один з одним в НАТО. На мою думку, ми повинні збільшити присутність НАТО в Гренландії", – підсумував він.

Розмови про незалежність Гренландії активізувались після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає застосування військової сили для захоплення контролю над островом, називаючи це життєво важливим для національної безпеки США.

Державний секретар США Марко Рубіо наполягає, що плани Трампа – не жарт.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен 3 лютого перед самітом лідерів ЄС повторила позицію Копенгагена про те, що Гренландія "не продається".

А президент Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що у випадку, якщо територіальна цілісність Данії буде поставлена під сумнів, Європейський Союз підтримає її у відстоюванні принципів суверенітету і непорушності кордонів, як підтримує Україну у захисті цих принципів.

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