Шольц: "Мы должны увеличить присутствие НАТО в Гренландии"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что такой принцип, который применяется к Украине, которую поддерживают во время российской агрессии, должен применяться ко всем.

Об этом он сказал в интервью RND и контексте вопроса относительно заявлений американского президента Дональда Трампа по Гренландии, пишет "Европейская правда".

Шольц заявил, что принцип того, что "границы не должны перекраиваться силой" должен быть применен "ко всем".

"Мы поддерживаем Украину, потому что агрессивная война российского президента нарушает важный принцип европейского мирного порядка: границы не должны перекраиваться силой. Этот принцип должен применяться ко всем", – сказал немецкий канцлер.

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Он подчеркнул, что климатические изменения меняют Арктический регион, открывая новые судоходные пути, "в которых Китай и Россия очень заинтересованы".

"Вот почему существуют законные вопросы безопасности, которые мы должны обсуждать друг с другом в НАТО. По моему мнению, мы должны увеличить присутствие НАТО в Гренландии", – подытожил он.

Разговоры о независимости Гренландии активизировались после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает применения военной силы для захвата контроля над островом, называя это жизненно важным для национальной безопасности США.

Государственный секретарь США Марко Рубио настаивает, что планы Трампа – не шутка.

Премьер Дании Метте Фредериксен 3 февраля перед саммитом лидеров ЕС повторила позицию Копенгагена о том, что Гренландия "не продается".

А президент Европейского Совета Антониу Кошта заявил, что в случае, если территориальная целостность Дании будет поставлена под сомнение, Европейский Союз поддержит ее в отстаивании принципов суверенитета и нерушимости границ, как поддерживает Украину в защите этих принципов.

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