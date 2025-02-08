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Эстония, Латвия и Литва официально отсоединились от энергосистемы России

Новости — Суббота, 8 февраля 2025, 12:14 — Уляна Кричковская

В субботу, 8 февраля, три страны официально отсоединились от российской энергосистемы.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Эстонии в X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Кроме Литвы и Латвии, как информировали ранее, от российской энергосистемы отсоединилась также Эстония.

"Это еще один исторический день для европейской интеграции", – заявили в МИД страны.

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Эстонский глава МИД Маргус Тсакхна приветствовал такое решение и заявил, что эти страны "объединят электроэнергетическую систему с континентальной Европой, к которой принадлежат".

Напомним, еще в июле 2024 года министры энергетики Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили намерения синхронизироваться с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E и отсоединиться от российской в феврале 2025 года.

Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью работали в общей системе электроснабжения, которой централизованно управляют из Москвы. В то же время в мае 2022 года страны Балтии полностью прекратили импорт электроэнергии из РФ.

Как сообщалось, в Литве готовы к возможному саботажу во время отключения от энергосистемы РФ. Также к провокациям, инспирированных Кремлем, готовы в Эстонии и в Латвии.

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Эстония Литва Латвия Россия
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