Эстония, Латвия и Литва официально отсоединились от энергосистемы России

В субботу, 8 февраля, три страны официально отсоединились от российской энергосистемы.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Эстонии в X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Кроме Литвы и Латвии, как информировали ранее, от российской энергосистемы отсоединилась также Эстония.

"Это еще один исторический день для европейской интеграции", – заявили в МИД страны.

It’s another historic day for European integration.



🇪🇪 Estonia, 🇱🇻 Latvia, & 🇱🇹 Lithuania have now unplugged from Russia’s power grid.



🧵 Here’s how our new connection as part of Europe will turbocharge energy security.



(Also, check out Estonia’s nature-inspired pylons!) pic.twitter.com/2y1vIXmIqc