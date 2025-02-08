Эстония, Латвия и Литва официально отсоединились от энергосистемы России

В субботу, 8 февраля, три страны официально отсоединились от российской энергосистемы.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Эстонии в X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Кроме Литвы и Латвии, как информировали ранее, от российской энергосистемы отсоединилась также Эстония.

"Это еще один исторический день для европейской интеграции", – заявили в МИД страны.

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It’s another historic day for European integration.



🇪🇪 Estonia, 🇱🇻 Latvia, & 🇱🇹 Lithuania have now unplugged from Russia’s power grid.



🧵 Here’s how our new connection as part of Europe will turbocharge energy security.



(Also, check out Estonia’s nature-inspired pylons!) pic.twitter.com/2y1vIXmIqc – Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) February 8, 2025

Эстонский глава МИД Маргус Тсакхна приветствовал такое решение и заявил, что эти страны "объединят электроэнергетическую систему с континентальной Европой, к которой принадлежат".

Напомним, еще в июле 2024 года министры энергетики Эстонии, Латвии и Литвы подтвердили намерения синхронизироваться с континентальной европейской энергосистемой ENTSO-E и отсоединиться от российской в феврале 2025 года.

Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью работали в общей системе электроснабжения, которой централизованно управляют из Москвы. В то же время в мае 2022 года страны Балтии полностью прекратили импорт электроэнергии из РФ.

Как сообщалось, в Литве готовы к возможному саботажу во время отключения от энергосистемы РФ. Также к провокациям, инспирированных Кремлем, готовы в Эстонии и в Латвии.