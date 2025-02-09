Поблизу грецького Санторіні зберігається підвищена сейсмічна активність

Два землетруси магнітудою понад 4,0 сталися в районі між Санторіні, Анафі і Аморгосом за останні 12 годин на тлі триваючої сейсмічної активності, яка стрясає регіон протягом двох тижнів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

За даними Національної обсерваторії Афінського геодинамічного інституту, землетрус силою 4,1 був зафіксований об 11:02 в неділю за 26 кілометрів на північний схід від міста Ія, Санторіні, після підземних поштовхів силою 4,1, що сталися о 3:30 на північний захід від Анафі.

Хоча вчені здебільшого пов'язують цю активність із сейсмічним роєм, залишається занепокоєння щодо можливості більшого землетрусу. Влада виключає вулканічну активність на вулкані Неа-Камені на Санторіні або підводному вулкані Колумбо.

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За два тижні, відколи почалась посилена сейсмічна активність в районі грецького острова Санторіні, там зафіксували вже понад 6 тисяч землетрусів, а з мінімальними поштовхами – понад 7700.

Нагадаємо, на початку тижня мешканці і туристи почали масово їхати з острова через дедалі сильніші підземні поштовхи. На Санторіні закрили школи і розгорнули бригади екстрених служб.

5 лютого Санторіні сколихнув найсильніший на цей час землетрус магнітудою 5,2.

На острові діє надзвичайний стан.

Запобіжні заходи включають закриття шкіл на Санторіні та прилеглих островах до 14 лютого, обмеження руху в зсувонебезпечних районах та готовність до надзвичайних ситуацій. Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс нещодавно оголосив про виділення 3 мільйонів євро на фінансування евакуаційних шляхів на Санторіні.