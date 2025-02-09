Вблизи греческого Санторини сохраняется повышенная сейсмическая активность

Два землетрясения магнитудой более 4,0 произошли в районе между Санторини, Анафи и Аморгосом за последние 12 часов на фоне продолжающейся сейсмической активности, которая сотрясает регион в течение двух недель.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

По данным Национальной обсерватории Афинского геодинамического института, землетрясение силой 4,1 было зафиксировано в 11:02 в воскресенье в 26 километрах к северо-востоку от города Ия, Санторини, после подземных толчков силой 4,1, произошедших в 3:30 к северо-западу от Анафи.

Хотя ученые в основном связывают эту активность с сейсмическим роем, остается беспокойство о возможности большего землетрясения. Власти исключают вулканическую активность на вулкане Неа-Камени на Санторини или подводном вулкане Колумбо.

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За две недели, с тех пор как началась усиленная сейсмическая активность в районе греческого острова Санторини, там зафиксировали уже более 6 тысяч землетрясений, а с минимальными толчками – более 7700.

Напомним, в начале недели жители и туристы начали массово уезжать с острова из-за все более сильных подземных толчков. На Санторини закрыли школы и развернули бригады экстренных служб.

5 февраля Санторини всколыхнуло сильнейшее в настоящее время землетрясение магнитудой 5,2.

На острове действует чрезвычайное положение.

Меры предосторожности включают закрытие школ на Санторини и прилегающих островах до 14 февраля, ограничение движения в оползнеопасных районах и готовность к чрезвычайным ситуациям. Премьер-министр Кириакос Мицотакис недавно объявил о выделении 3 миллионов евро на финансирование эвакуационных путей на Санторини.