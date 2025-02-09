У Литві за тиждень зібрали майже 900 тисяч євро на дрони і антидронні засоби для України

Напередодні третьої річниці початку війни Росії проти України в Литві вже втретє проводиться акція солідарності Radarom! – за тиждень зібрали майже 900 тисяч євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

За словами організаторів, до недільного ранку громадяни і бізнес країни вже пожертвували 887 225 євро.

Дві третини коштів, зібраних під час кампанії, спрямують на придбання дронів і антидронів, вироблених у Литві, а третину, що залишилася, – на закупівлю обладнання, виробленого в Україні.

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Акція солідарності триватиме до 24 лютого.

За дві попередні акції підприємства і жителі країни пожертвували загалом 22,8 мільйона євро. На ці гроші було закуплено 17 радарів, 69 антидронів, 4 спецмашини для мобільних радарів, 1 141 комплект забезпечення безпеки для військовослужбовців.

Як повідомлялося, литовська компанія NT Service вирішила зробити вагомий внесок у кампанію на підтримку українських солдатів Radarom! і подарувала 50 антидронів SkyWiper-MOTO, призначених для захисту автомобілів та солдатів від атак безпілотників.