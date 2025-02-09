В Литве за неделю собрали почти 900 тысяч евро на дроны и антидронные средства для Украины
Накануне третьей годовщины начала войны России против Украины в Литве уже в третий раз проводится акция солидарности Radarom! – за неделю собрали почти 900 тысяч евро.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.
По словам организаторов, к воскресному утру граждане и бизнес страны уже пожертвовали 887 225 евро.
Две трети средств, собранных во время кампании, направят на приобретение дронов и антидронов, произведенных в Литве, а оставшуюся треть – на закупку оборудования, произведенного в Украине.
Акция солидарности продлится до 24 февраля.
За две предыдущие акции предприятия и жители страны пожертвовали в общей сложности 22,8 миллиона евро. На эти деньги было закуплено 17 радаров, 69 антидронов, 4 спецмашины для мобильных радаров, 1 141 комплект обеспечения безопасности для военнослужащих.
Как сообщалось, литовская компания NT Service решила сделать весомый вклад в кампанию в поддержку украинских солдат Radarom! и подарила 50 антидрон SkyWiper-MOTO, предназначенных для защиты автомобилей и солдат от атак беспилотников.