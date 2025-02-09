В Литве за неделю собрали почти 900 тысяч евро на дроны и антидронные средства для Украины

Накануне третьей годовщины начала войны России против Украины в Литве уже в третий раз проводится акция солидарности Radarom! – за неделю собрали почти 900 тысяч евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

По словам организаторов, к воскресному утру граждане и бизнес страны уже пожертвовали 887 225 евро.

Две трети средств, собранных во время кампании, направят на приобретение дронов и антидронов, произведенных в Литве, а оставшуюся треть – на закупку оборудования, произведенного в Украине.

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Акция солидарности продлится до 24 февраля.

За две предыдущие акции предприятия и жители страны пожертвовали в общей сложности 22,8 миллиона евро. На эти деньги было закуплено 17 радаров, 69 антидронов, 4 спецмашины для мобильных радаров, 1 141 комплект обеспечения безопасности для военнослужащих.

Как сообщалось, литовская компания NT Service решила сделать весомый вклад в кампанию в поддержку украинских солдат Radarom! и подарила 50 антидрон SkyWiper-MOTO, предназначенных для защиты автомобилей и солдат от атак беспилотников.