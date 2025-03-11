Німецька "подруга Путіна" іде в суд для перерахунку результатів виборів

Ультралівий Альянс Сари Вагенкнехт (АСВ), якому на виборах до Бундестагу не вистачило 13,5 тисячі голосів для подолання прохідного барʼєра, подав до Федерального конституційного суду позов з вимогою перерахувати голоси.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Frankfuter Allgemeine Zeitung.

Згідно з попередніми результатами виборів, АСВ не пройшла до Бундестагу з меншим відривом, ніж будь-яка інша партія до неї – їй не вистачило 13 435 голосів.

Протягом останніх тижнів партія Вагенкнехт неодноразово заявляла, що це може бути пов'язано з порушеннями в процесі підрахунку голосів. У деяких округах справді виявили, що голоси за АСВ помилково віддали іншим партіям, але ішлось про одиничні випадки.

"Відносно велика кількість помилок, які вже довелося виправити завдяки нашій інформації, серед іншого, показує, що підрахунок голосів у Німеччині досить схильний до помилок в діапазоні на мільйон", – сказала Вагенкнехт у коментарі FAZ.

Як зазначає видання, законодавство Німеччини передбачає, що результати виборів спершу перевіряє Бундестаг і вже потім Федеральний конституційний суд. Тому існує ймовірність, що позов Вагенкнехт можуть не прийняти через формальні вимоги.

Сару Вагенкнехт уже тривалий час називають "подругою Путіна" через її проросійські погляди. Недавно вона запропонувала свій "мирний план": Захід припинить поставки зброї Україні, якщо глава РФ "погодиться на негайне припинення вогню на поточній лінії фронту".

Нагадаємо, Альянс Сари Вагенкнехт набрав 4,97% голосів на виборах в той час, як прохідний бар'єр – 5%. Водночас ультраправа "Альтернатива для Німеччини" перемогла у східнонімецьких землях.

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