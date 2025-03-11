Немецкая "подруга Путина" идет в суд для пересчета результатов выборов

Ультралевый Альянс Сары Вагенкнехт (АСВ), которому на выборах в Бундестаг не хватило 13,5 тысячи голосов для преодоления проходного барьера, подал в Федеральный конституционный суд иск с требованием пересчитать голоса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Frankfuter Allgemeine Zeitung.

Согласно предварительным результатам выборов, АСВ не прошла в Бундестаг с меньшим отрывом, чем любая другая партия до нее – ей не хватило 13 435 голосов.

В течение последних недель партия Вагенкнехт неоднократно заявляла, что это может быть связано с нарушениями в процессе подсчета голосов. В некоторых округах действительно обнаружили, что голоса за АСВ ошибочно отдали другим партиям, но речь шла о единичных случаях.

"Относительно большое количество ошибок, которые уже пришлось исправить благодаря нашей информации, среди прочего, показывает, что подсчет голосов в Германии достаточно подвержен ошибкам в диапазоне на миллион", – сказала Вагенкнехт в комментарии FAZ.

Как отмечает издание, законодательство Германии предусматривает, что результаты выборов сначала проверяет Бундестаг и уже потом Федеральный конституционный суд. Поэтому существует вероятность, что иск Вагенкнехт могут не принять из-за формальных требований.

Сару Вагенкнехт уже длительное время называют "подругой Путина" из-за ее пророссийских взглядов. Недавно она предложила свой "мирный план": Запад прекратит поставки оружия Украине, если глава РФ "согласится на немедленное прекращение огня на текущей линии фронта".

Напомним, Альянс Сары Вагенкнехт набрал 4,97% голосов на выборах в то время, как проходной барьер – 5%. В то же время ультраправая "Альтернатива для Германии" победила в восточногерманских землях.

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