Посольство Китаю в Лондоні відповіло Британії на критику щодо Південно-Китайського моря

Посольство Китаю в Лондоні у вівторок, 11 березня, закликало Британію припинити "посилення антагонізму".

Про це йдеться у письмовій заяві представника китайського посольства, передає агентство Reuters, пише "Європейська правда".

У відповідь на нещодавні коментарі міністра закордонних справ Британії Девіда Леммі щодо "небезпечної і дестабілізуючої" діяльності в Південно-Китайському морі, посольство Китаю в Лондоні закликало Британію припинити "посилення антагонізму.

"Ми закликаємо Британію припинити посилювати антагонізм і сіяти розбрат, а також припинити будь-які слова і дії, які підривають регіональний мир і стабільність", – заявили там.

У посольстві Китаю у Лондоні зазначили, що Британія повинна "поважати територіальний суверенітет і морські права та інтереси Китаю в Південно-Китайському морі".

Нагадаємо, влітку минулого року Військово-морські сили США і Франції проводили спільні військові навчання у Філіппінському морі на підтримку вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

Крім того, Філіппіни і Німеччина зобов'язалися підписати угоду про оборонне співробітництво цього року, пообіцявши відстоювати міжнародний порядок в Індо-Тихоокеанському регіоні.

А 6 грудня 2024 року Збройні сили США, Філіппін та Японії провели спільні навчання у Південнокитайському морі.