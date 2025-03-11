Посольство Китая в Лондоне ответило Британии на критику по Южно-Китайскому морю

Посольство Китая в Лондоне во вторник, 11 марта, призвало Британию прекратить "усиление антагонизма".

Об этом говорится в письменном заявлении представителя китайского посольства, передает агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

В ответ на недавние комментарии министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми по "опасной и дестабилизирующей „ деятельности в Южно-Китайском море, посольство Китая в Лондоне призвало Британию прекратить "усиление антагонизма".

"Мы призываем Британию прекратить усиливать антагонизм и сеять раздор, а также прекратить любые слова и действия, которые подрывают региональный мир и стабильность", – заявили там.

В посольстве Китая в Лондоне отметили, что Британия должна "уважать территориальный суверенитет и морские права и интересы Китая в Южно-Китайском море".

Напомним, летом прошлого года Военно-морские силы США и Франции проводили совместные военные учения в Филиппинском море в поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Кроме того, Филиппины и Германия обязались подписать соглашение об оборонном сотрудничестве в этом году, пообещав отстаивать международный порядок в Индо-Тихоокеанском регионе.

А 6 декабря 2024 года Вооруженные силы США, Филиппин и Японии провели совместные учения в Южнокитайском море.