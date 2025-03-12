Шольц про угоди в Джидді: тепер справа за Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який невдовзі залишає посаду, привітав пропозицію щодо припинення вогню, досягнуту в Джидді, однак підкреслив, що далі справа за Владіміром Путіним.

Своєю реакцією Шольц поділився у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Глава німецького уряду наголосив, що ідея 30-денного припинення вогню є важливим і правильним кроком на шляху до справедливого миру для України.

"Ми підтримуємо Україну та США і вітаємо пропозиції з Джидди. Тепер справа за Путіним", – заявив Олаф Шольц.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Прем’єр Британії Кір Стармер назвав "визначним проривом" перемовини Україна-США у Джидді.

Президент Франції Емманюель Макрон привітав ідею можливого 30-денного припинення вогню в Україні, але вказав, що потрібно дочекатись відповіді Росії.