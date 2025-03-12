Шольц о соглашениях в Джидде: теперь дело за Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц, который вскоре покидает пост, приветствовал предложение о прекращении огня, достигнутое в Джидде, однако подчеркнул, что дальше дело за Владимиром Путиным.
Своей реакцией Шольц поделился в соцсети Х, пишет "Европейская правда".
Глава немецкого правительства подчеркнул, что идея 30-дневного прекращения огня является важным и правильным шагом на пути к справедливому миру для Украины.
"Мы поддерживаем Украину и США и приветствуем предложения из Джидды. Теперь дело за Путиным", – заявил Олаф Шольц.
Напомним, по итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.
Премьер Британии Кир Стармер назвал "выдающимся прорывом" переговоры Украина-США в Джидде.
Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал идею возможного 30-дневного прекращения огня в Украине, но указал, что нужно дождаться ответа России.