Чехия отправляет десантников в Боснию и Герцеговину для усиления миссии ЕС

Чехия отправит в Боснию и Герцеговину десантников, которые усилят миротворческую операцию Европейского Союза.

Об этом сообщила армия Чехии, передает Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

Как рассказали чешские военные, десантники страны усилят миротворческую операцию ЕС в Боснии и Герцеговине после ухудшения ситуации с безопасностью.

Поэтому на этой неделе 150 десантников отправляются в страну на один месяц. Кроме этого, отмечается, что в Боснию и Герцеговину также направляется румынская рота и итальянское вертолетное подразделение.

Чешская армия участвует в многонациональной миротворческой операции Европейского Союза в Боснии и Герцеговине с 2010 года.

Чешские, итальянские и румынские солдаты присоединились к гарнизону EUFOR, который насчитывает около 1000 человек, чтобы следить за соблюдением Дейтонского мирного соглашения 1995 года, которое положило конец почти четырехлетней войне.

Напомним, что напряженность в Боснии и Герцеговине возросла после февральского осуждения лидера боснийских сербов Милорада Додика.

Поскольку Додик был приговорен в первой инстанции судом БиГ к одному году тюрьмы и шестилетнему запрету на политическую деятельность за неуважение к решениям верховного представителя, власти Республики Сербской приняли ряд неконституционных законов.

Эти законы встретили почти полное осуждение во всем мире, от госсекретаря США Марко Рубио до генерального секретаря НАТО Марка Рютте и нескольких иностранных посольств в БиГ.

12 марта прокуратура БиГ выдала приказ судебной полиции на задержание руководства Республики Сербской, в том числе и Додика.