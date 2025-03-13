Дуда розкритикував главу МЗС Польщі за перепалку з Маском і Рубіо в Х

Президент Польщі Анджей Дуда висловив незадоволення через перепалку щодо роботи Starlink в Україні, яка сталась між главою МЗС Польщі Радославом Сікорським та Ілоном Маском і держсекретарем США Марко Рубіо в соцмережі Х.

Таку думку він висловив в інтерв’ю Financial Times, пише "Європейська правда".

На вихідних міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський посварився з держсекретарем США Марко Рубіо та союзником Дональда Трампа Ілоном Маском у соціальних мережах через доступ України до супутникової мережі Starlink, а Маск назвав Сікорського "маленькою людиною".

Прем'єр Польщі Дональд Туск втрутився і закликав союзників Польщі проявляти повагу до менших партнерів, а не зарозумілість.

Дуда натомість розкритикував Сікорського за "абсолютно непотрібне" втручання у справу Starlink.

"Ви не повинні дискутувати з американською адміністрацією в Твіттері, ви робите це через дипломатичні канали", – сказав він.

Дуда перебуває у конфлікті з керівною коаліцією Дональда Туска, до якої належить Радослав Сікорський, відтоді, як вони виграли парламентські вибори у 2023 році. Він неодноразово накладав вето на програму реформ Туска за допомогою призначених попередньою партією влади "Право і справедливість" суддів.

Глави МЗС України та Польщі торкнулися теми роботи американських Starlink в Україні під час візиту Андрія Сибіги до Варшави 12 березня.

Нагадаємо, після суперечки в Х Ілон Маск заявив, що ніколи не відключить мережу Starlink для українських військових, хай він і не згоден з політикою України.