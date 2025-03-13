Дуда раскритиковал главу МИД Польши за перепалку с Маском и Рубио в Х

Президент Польши Анджей Дуда выразил недовольство из-за перепалки относительно работы Starlink в Украине, которая произошла между главой МИД Польши Радославом Сикорским и Илоном Маском и госсекретарем США Марко Рубио в соцсети Х.

Такое мнение он высказал в интервью Financial Times, пишет "Европейская правда".

На выходных министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поссорился с госсекретарем США Марко Рубио и союзником Дональда Трампа Илоном Маском в социальных сетях из-за доступа Украины к спутниковой системе Starlink, а Маск назвал Сикорского "маленьким человеком".

Премьер Польши Дональд Туск вмешался и призвал союзников Польши проявлять уважение к меньшим партнерам, а не высокомерие.

Дуда вместо этого раскритиковал Сикорского за "абсолютно ненужное" вмешательство в дело Starlink.

"Вы не должны дискутировать с американской администрацией в Твиттере, вы делаете это через дипломатические каналы", – сказал он.

Дуда находится в конфликте с правящей коалицией Дональда Туска, к которой принадлежит Радослав Сикорский, с тех пор, как они выиграли парламентские выборы в 2023 году. Он неоднократно накладывал вето на программу реформ Туска с помощью назначенных бывшей партией власти "Право и справедливость" судей.

Главы МИД Украины и Польши затронули тему работы американских Starlink в Украине во время визита Андрея Сибиги в Варшаву 12 марта.

Напомним, после спора в Х Илон Маск заявил, что никогда не отключит сеть Starlink для украинских военных, пусть он и не согласен с политикой Украины.