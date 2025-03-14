У Польщі завершили рятувальну операцію після сходження лавини: постраждалий лише один

У польських Татрах завершили рятувальну операцію після сходження лавини, виявилося, що у неї потрапив лише один турист, а не декілька, як припускали на початку.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Польські рятувальники завершили пошукову операцію в зоні сходження лавини біля найвищої вершини країни Риси. За уточненою інформацією, її довжина складала 800 метрів, а ширина – 300 метрів. У підсумку з’ясувалося, що постраждала лише одна людина.

Чоловік. якого рятувальники майже одразу знайшли частково засипаним, отримав значні травми внаслідок падіння з великої висоти, але загрози для його життя немає. Постраждалого госпіталізували гелікоптером у Закопане.

Всього в операції брали участь 22 рятувальників і службова собака, вони вже повертаються на базу.

Нагадаємо, у січні в Альпах на території різних країн сталася серія смертельних випадків через сходження лавин. На території французьких Альп загинули троє лижників з Норвегії, у Швейцарії – туристи з Нідерландів.