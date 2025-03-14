В Польше завершили спасательную операцию после схода лавины: пострадавший только один

В польских Татрах завершили спасательную операцию после схода лавины, оказалось, что в нее попал только один турист, а не несколько, как предполагали вначале.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Польские спасатели завершили поисковую операцию в зоне схода лавины у самой высокой вершины страны Рысы. По уточненной информации, ее длина составляла 800 метров, а ширина – 300 метров. В итоге выяснилось, что пострадал только один человек.

Мужчина. которого спасатели почти сразу нашли частично засыпанным, получил значительные травмы в результате падения с большой высоты, но угрозы для его жизни нет. Пострадавшего госпитализировали вертолетом в Закопане.

Всего в операции участвовали 22 спасателя и служебная собака, они уже возвращаются на базу.

Напомним, в январе в Альпах на территории разных стран произошла серия смертельных случаев из-за схода лавин. На территории французских Альп погибли трое лыжников из Норвегии, в Швейцарии – туристы из Нидерландов.