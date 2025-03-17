Сікорський про причетність РФ до підпалу IKEA у Вільнюсі: "Ніхто особливо не здивований"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував звіт генпрокуратури Литви, в якому вказано, що підпал торгового центру IKEA у Вільнюсі був здійснений за вказівкою спецслужб РФ.

Його заяву наводить PAP, повідомляє "Європейська правда".

Сікорський зазначив, що причетність РФ до подібних дій є обурливою.

"Але, на жаль, я не думаю, що хтось особливо здивований. Тому що дозвольте нагадати: гібридна війна – це не просто блокування веб-сайтів. Це дезінформаційна діяльність, це шпигунська діяльність, це втручання в демократичні процеси, а також акти саботажу", – сказав польський міністр.

Він нагадав, про подібний акт у Вроцлаві: "Винуватець зізнався і сидить. У нас є й інші підозрювані підпали, за які деякі з винуватців вже перебувають у руках правосуддя".

За словами Сікорського, коли винний зізнався у спробі підпалу у Вроцлаві, МЗС закрило російське консульство в Познані.

"Я також обмежив можливість пересування російських дипломатів по Польщі, щоб унеможливити шпигунство або роботу агентів", – додав він.

Нагадаємо, 17 березня Генеральна прокуратура Литви передала до суду кримінальну справу з обвинувальним актом, в якій одна особа звинувачується в підпалі торгового центру IKEA у Вільнюсі 9 травня 2024 року.

Також стало відомо, що окрім підпалу магазину IKEA у Вільнюсі російські спецслужби також стоять за підпалом торгового центру у Варшаві.