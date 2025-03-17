Сикорский о причастности РФ к поджогу IKEA в Вильнюсе: "Никто особо не удивлен"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал отчет генпрокуратуры Литвы, в котором указано, что поджог торгового центра IKEA в Вильнюсе был осуществлен по указанию спецслужб РФ.

Его заявление приводит PAP, сообщает "Европейская правда".

Сикорский отметил, что причастность РФ к подобным действиям является возмутительной.

"Но, к сожалению, я не думаю, что кто-то особенно удивлен. Потому что позвольте напомнить: гибридная война – это не просто блокировка веб-сайтов. Это дезинформационная деятельность, это шпионская деятельность, это вмешательство в демократические процессы, а также акты саботажа", – сказал польский министр.

Он напомнил, о подобном акте во Вроцлаве: "Виновник признался и сидит. У нас есть и другие подозреваемые поджоги, за которые некоторые из виновников уже находятся в руках правосудия".

По словам Сикорского, когда виновный признался в попытке поджога во Вроцлаве, МИД закрыл российское консульство в Познани.

"Я также ограничил возможность передвижения российских дипломатов по Польше, чтобы исключить шпионаж или работу агентов", – добавил он.

Напомним, 17 марта Генеральная прокуратура Литвы передала в суд уголовное дело с обвинительным актом, в котором один человек обвиняется в поджоге торгового центра IKEA в Вильнюсе 9 мая 2024 года.

Также стало известно, что кроме поджога магазина IKEA в Вильнюсе российские спецслужбы также стоят за поджогом торгового центра в Варшаве.