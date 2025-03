В Турции прошли массовые протесты в поддержку задержанного соперника Эрдогана

В Турции вспыхнули массовые протесты после того, как власти задержали оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Об этом со ссылкой на Euronews и BBC пишет "Европейская правда".

Власти перекрыли дороги в Стамубле и ввели четырехдневный запрет на проведение демонстраций, чтобы предотвратить протесты после ареста Имамоглу. Однако протестующие все равно вышли на улицы, а также устроили акции в университетских кампусах и на станциях метро.

Один из протестующих назвал арест "незаконным" и "безосновательным".

"Это не демократия. Это имитация демократии. Люди не заслуживают этого. Мы, конечно, расстроены", – сказал он.

Тысячи людей митинговали на морозе перед зданием мэрии, выкрикивая: "Эрдоган диктатор!" и „Имамоглу, ты не один!".

Как пишет BBC, поступали сообщения о столкновениях между протестующими и полицией в крупнейшем городе Турции.

Многие улицы в Стамбуле также перекрыли для движения транспорта, а некоторые линии метро также отменили свои рейсы.

The video shows a massive protest in Istanbul turkey condiming the arrest of the Turkish opposition leader. #Erdogan #Ankara #Istanbul #Turkey pic.twitter.com/eQpzaQ6dLt – Journalist Steven Sahiounie (@StevenSahiouni) March 19, 2025

Британская организация Netblocks, занимающаяся мониторингом интернета, заявила, что Турция строго ограничила доступ к таким социальным сетям, как X, YouTube, Instagram и TikTok.

Имамоглу был задержан в связи с коррупционными обвинениями. Перед задержанием Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, что помешает ему участвовать в президентских выборах.

Экрема Имамоглу уже давно считают главным соперником Эрдогана на предстоящих президентских выборах в Турции, которые, согласно конституции, должны состояться до 2028 года.

В то же время против Имамоглу возбудили несколько уголовных дел.