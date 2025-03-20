ЕС перечислил Украине 1 млрд евро в рамках кредита G7 за счет доходов с росактивов

20 марта Европейская комиссия перечислила Украине дополнительный транш в размере 1 млрд евро в рамках своей исключительной макрофинансовой помощи, который будет погашен за счет поступлений от обездвиженных российских государственных активов в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Еврокомиссии.

В целом сумма макрофинансовой помощи составляет 18,1 млрд евро, что является вкладом ЕС в возглавляемую "Группой семи" инициативу кредитования ERA, которая в совокупности имеет целью предоставить Украине примерно 45 млрд евро финансовой поддержки.

С этим платежом общий объем кредитования Еврокомиссией Украины в рамках этой программы достигнет 4 млрд евро с начала года.

"Сегодняшним платежом в размере 1 млрд евро мы подтверждаем нашу непоколебимую преданность Украине. Мы помогаем экономике страны не останавливаться на достигнутом и восстанавливать критически важную инфраструктуру, поврежденную российской агрессией. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Сейчас продолжаются переговоры с Украиной по графику следующих выплат. Комиссия готова предоставить остальные средства макрофинансовой поддержки в соответствии с потребностями страны, как к этому призвали европейские лидеры на заседании специального саммита в начале этого месяца.

Напомним, в 2024 году G7 согласовала совместное предоставление Украине займа на $50 млрд за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

В конце декабря 2024 года Украина получила от США первый транш из запланированных $20 млрд американского взноса, а в январе 2025 – первые 3 млрд евро от ЕС.

7 марта Украина получила первую выплату средств от Великобритании, которые она предоставляет в рамках кредита G7 с использованием доходов от замороженных активов России – 752 млн фунтов стерлингов (около $971,9 млн).

А 13 марта Украина получила в рамках кредита 2,5 млрд канадских долларов (около $1,7 млрд США) от Канады.