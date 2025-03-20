Каллас считает реалистичным сначала одобрить 5 млрд евро на снаряды для Украины

Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас считает "реалистичным планом" сначала договориться о 5 млрд евро на боеприпасы для Украины в рамках ее более широкой инициативы на сумму до 40 млрд евро.

Об этом она заявила по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Каллас отвечала на вопрос о том, что ее предложение о большом пакете военной помощи для Украины в размере до 40 млрд евро в 2025 году пока не встретило поддержки всех членов ЕС.

Она отметила, что каждое государство-член имеет собственные проблемы с бюджетным дефицитом, чему может помочь свежее предложение Еврокомиссии по перевооружению Европы, для многих из них также важную роль в этом процессе играют вопросы внутренней политики.

Однако, по словам Каллас, если нет возможности принять весь пакет, можно идти малыми шагами.

"Важно иметь ощутимые результаты. Если мы не готовы принять решение прямо сейчас по всему году, то лучше принимать решение в краткосрочной перспективе относительно немедленных потребностей Украины в боеприпасах", – сказала она.

"Реалистичный план – это 5 млрд евро на боеприпасы, это то, над чем мы работаем в данный момент", – добавила дипломат.

Ранее СМИ сообщили о предложении создать фонд для предоставления Украине военной помощи на сумму от 20 до 40 млрд евро на основе добровольного участия, чтобы избежать любого вето со стороны Венгрии.

В качестве первого шага лидеры стран-участниц должны договориться о выделении 5 млрд евро на 2 миллиона крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов в 2025 году, говорится в предложении.

После встречи в понедельник министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе Каллас заявила, что ее предложение имеет "широкую политическую поддержку", и сейчас обсуждаются детали.

Однако Италия и Испания четко дали понять, что пока не готовы поддержать это предложение.