Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявил, что членство Украины в НАТО несовместимо с потенциальным мирным соглашением с Россией.

Об этом он сказал в интервью Такеру Карлсону, комментируя ход неофициальных переговоров, в которых участвует по поручению Дональда Трампа.

По мнению Виткоффа, Украина фактически согласилась с тем, что вступление в НАТО не является реалистичным сценарием.

"Что касается НАТО, я думаю, что Зеленский – а у него есть правая рука, Ермак – уже в значительной степени согласились с тем, что Украина не станет членом НАТО", – сказал он.

Он также отметил, что несмотря на это, возможна дискуссия о других гарантиях безопасности для Украины, в частности в формате, подобном пятой статье НАТО.

"Много было разговоров о том, может ли Украина все же получить так называемую защиту по статье 5, которую имеют все страны НАТО. Мол, может ли Украина получить какую-то форму такой защиты – или от США, или от европейских государств – даже без полноправного членства в Альянсе. И я думаю, что это – тема для обсуждения", – отметил спецпосланник Трампа.

Но, по его убеждению, "в целом уже принято считать: если должно быть мирное соглашение между Украиной и Россией, то Украина не должна быть членом НАТО".

"Я думаю, что это в значительной степени принято", – добавил Уиткофф.

Напомним, по итогам разговора главы Кремля Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта в США заявили, что мирные переговоры по российско-украинской войне должны "начаться немедленно на Ближнем Востоке".

Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что Путин фактически отверг предложение о полном прекращении огня, осуществив массированную атаку дронами на украинские города.

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц заявил, что 19 марта поговорил с помощником Владимира Путина Юрием Ушаковым о контактах Вашингтона и Москвы.