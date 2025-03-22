Туск показав, як група мігрантів підходить до кордону Польщі з боку Білорусі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск опублікував відео, на якому видно, як з боку Білорусі до польського кордону прибуває група мігрантів.

Ролик польський прем’єр оприлюднив у себе в X, повідомляє "Європейська правда".

На відео видно, як група людей рухається по інший бік паркану на польсько-білоруському кордоні.

"Група мігрантів, яких, найімовірніше, навмисно підвезли білоруси, зараз прибуває до місця проведення нашої зустрічі" – написав Туск.

Grupa migrantów najprawdopodobniej celowo podwieziona przez Białorusinów dociera właśnie na miejsce naszej konferencji. pic.twitter.com/LyFzb10QSq – Donald Tusk (@donaldtusk) March 22, 2025

У суботу Туск разом з главою Міністерства оборони Владиславом Косіняком-Камишем і главою Міністерства внутрішніх справ і Томашем Семоняком відвідав ділянку польського кордону із Білоруссю.

Раніше Туск анонсував, що найближчим часом набуде чинності рішення призупинити право на притулок для мігрантів, які перетинають кордон через Білорусь.

А втім, у Євросоюзі пізніше фактично підтримали наміри Польщі.

Призупинення надання притулку є останнім етапом жорсткої міграційної політики Польщі, яку вона веде у відповідь на гібридний тиск з боку Білорусі.

У 2021 році десятки тисяч людей намагалися перетнути кордон Польщі з Білоруссю, яка скерувала їх туди у відповідь на запроваджені проти Мінська санкції.