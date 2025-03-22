Туск показал, как группа мигрантов подходит к границе Польши со стороны Беларуси

Премьер-министр Польши Дональд Туск опубликовал видео, на котором видно, как со стороны Беларуси к польской границе прибывает группа мигрантов.

Ролик польский премьер обнародовал у себя в X, сообщает "Европейская правда".

На видео видно, как группа людей движется по другую сторону забора на польско-белорусской границе.

"Группа мигрантов, которых, скорее всего, намеренно подвезли белорусы, сейчас прибывает к месту проведения нашей встречи", – написал Туск.

Grupa migrantów najprawdopodobniej celowo podwieziona przez Białorusinów dociera właśnie na miejsce naszej konferencji. pic.twitter.com/LyFzb10QSq – Donald Tusk (@donaldtusk) March 22, 2025

В субботу Туск вместе с главой Министерства обороны Владиславом Косиняком-Камышем и главой Министерства внутренних дел и Томашем Семоняком посетил участок польской границы с Беларусью.

Ранее Туск анонсировал, что в ближайшее время вступит в силу решение приостановить право на убежище для мигрантов, пересекающих границу через Беларусь.

Приостановление предоставления убежища является последним этапом жесткой миграционной политики Польши, которую она ведет в ответ на гибридное давление со стороны Беларуси.

В 2021 году десятки тысяч людей пытались пересечь границу Польши с Беларусью, которая направила их туда в ответ на введенные против Минска санкции.