Умєров пояснив, за яких умов перемир'я в Чорному морі буде вважатись порушеним

Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив домовленість забезпечити безпечну навігацію у Чорному морі за підсумками переговорів у Саудівській Аравії та пояснив, за яких умов Україна буде вважати перемир'я на морі порушеним з боку Росії.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

Умєров зазначив, що після консультацій зі США в Ер-Ріяді, які були зосереджені на безпеці енергетичної та критичної інфраструктури та на безпечній навігації в Чорному морі, всі сторони домовились "забезпечити безпечну навігацію (судноплавство), припинити використання сили, та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі".

При цьому, за його словами, українська сторона наголошує, що "переміщення Росією її військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням духу цієї домовленості та буде розглядатись як порушення зобов’язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та загрозу національній безпеці України".

"В такому випадку, Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист", – написав Умєров.

За підсумками переговорів у Саудівській Аравії делегації США, України та Росії домовились працювати над перемирʼям у Чорному морі та забороною ударів по енергетичній інфраструктурі.

У вівторок, 25 березня, в Саудівській Аравії відбулася нова зустріч української та американської команд щодо перемир’я між Києвом і Москвою. 23 березня в Ер-Ріяді відбулась перша зустріч.

24 березня в Ер-Ріяді тривала 12 годин з перервами зустріч американської сторони з російською делегацією.