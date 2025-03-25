Умеров объяснил, при каких условиях перемирие в Черном море будет считаться нарушенным

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил договоренность обеспечить безопасную навигацию в Черном море по итогам переговоров в Саудовской Аравии и объяснил, при каких условиях Украина будет считать перемирие на море нарушенным со стороны России.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

Умеров отметил, что после консультаций с США в Эр-Рияде, которые были сосредоточены на безопасности энергетической и критической инфраструктуры и на безопасной навигации в Черном море, все стороны договорились "обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы, и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море".

При этом, по его словам, украинская сторона отмечает, что "перемещение Россией ее военных судов за пределы восточной части Черного моря будет считаться нарушением духа этой договоренности и будет рассматриваться как нарушение обязательств обеспечить свободу судоходства в Черном море и угрозу национальной безопасности Украины".

"В таком случае, Украина будет иметь полное право реализовывать право на самозащиту", – написал Умеров.

По итогам переговоров в Саудовской Аравии делегации США, Украины и России договорились работать над перемирием в Черном море и запретом ударов по энергетической инфраструктуре.

Во вторник, 25 марта, в Саудовской Аравии состоялась новая встреча украинской и американской команд по перемирию между Киевом и Москвой. 23 марта в Эр-Рияде состоялась первая встреча.

24 марта в Эр-Рияде продолжалась 12 часов с перерывами встреча американской стороны с российской делегацией.