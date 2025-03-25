Конгрес місцевих влад Європи закликав конфіскувати росактиви для реконструкції України

Заморожені активи Росії в Європі та світі мають бути конфісковані та направлені на відбудову і реконструкцію України, і робота з підготовки до цього має починатися вже зараз.

Про це йдеться у резолюції Конгресу місцевих та регіональних влад Європи (представляє місцеві органи влади держав-членів Ради Європи), затвердженій 25 березня у Страсбурзі, передає кореспондент "Європейської правди".

Делегати Конгресу місцевих та регіональних влад Європи наголосили, що держави-члени Ради Європи не повинні зволікати з підготовкою до відбудови та реконструкції України, а Росія має заплатити за це своїми замороженими активами.

"Російська Федерація повинна заплатити за відновлення регіонів України, а конфісковані російські активи, які сьогодні заморожені по всьому світу, повинні стати джерелом для таких зусиль з відновлення", – йдеться у резолюції Конгресу, текст якої є у розпорядженні "ЄвроПравди".

Конгрес заявив про "готовність підтримувати місцеві та регіональні органи влади в Україні у сприянні роботі Реєстру збитків для забезпечення такої відповідальності".

"Через три роки після початку повномасштабної агресії РФ проти України, Конгрес підкреслює, що держави-члени Ради Європи не повинні чекати закінчення цієї агресії, щоб долучитися до важливої роботи з Україною, щоб закласти основу для її відновлення та реконструкції на місцевому та регіональному рівнях, а також на національному рівні, на основі повного дотримання прав людини", – наголошують делегати Конгресу.

Також Конгрес "вітає зусилля, спрямовані на припинення вогню, ще раз підкреслюючи в цьому контексті необхідність повної поваги до незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Раніше прогнозувалося, що міжнародний компенсаційний механізм для відшкодування збитків від агресії Росії, створений у Гаазі, вдасться запустити у 2025-му.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що конфіскація Європою майже 200 млрд євро заморожених російських активів була б "актом війни".

Натомість у Великій Британії раніше підтримували конфіскацію заморожених російських активів та використання їх на підтримку України.

Уряд Великої Британії, яка є членом Ради Європи, заморозив понад 25 мільярдів фунтів стерлінгів (32 мільярди доларів) російських активів з початку повномасштабного війни Росії проти України.



Щодо офіційної позиції України з питання конфіскації росактивів читайте колонку заступниці керівника Офісу президента України Ірини Мудрої – Запобіжник від наступного вторгнення: чому Європа має конфіскувати активи РФ