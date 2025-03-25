Конгресс местных властей Европы призвал конфисковать росактивы для реконструкции Украины

Об этом говорится в резолюции Конгресса местных и региональных властей Европы (представляет местные органы власти государств-членов Совета Европы), утвержденной 25 марта в Страсбурге, передает корреспондент "Европейской правды".

Делегаты Конгресса местных и региональных властей Европы отметили, что государства-члены Совета Европы не должны медлить с подготовкой к восстановлению и реконструкции Украины, а Россия должна заплатить за это своими замороженными активами.

"Российская Федерация должна заплатить за восстановление регионов Украины, а конфискованные российские активы, которые сегодня заморожены по всему миру, должны стать источником для таких усилий по восстановлению", – говорится в резолюции Конгресса, текст которой есть в распоряжении „ЕвроПравды".

Конгресс заявил о "готовности поддерживать местные и региональные органы власти в Украине в содействии работе Реестра убытков для обеспечения такой ответственности".

"Через три года после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины, Конгресс подчеркивает, что государства-члены Совета Европы не должны ждать окончания этой агрессии, чтобы присоединиться к важной работе с Украиной, чтобы заложить основу для ее восстановления и реконструкции на местном и региональном уровнях, а также на национальном уровне, на основе полного соблюдения прав человека", – отмечают делегаты Конгресса.

Также Конгресс "приветствует усилия, направленные на прекращение огня, еще раз подчеркивая в этом контексте необходимость полного уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

Ранее прогнозировалось, что ранее прогнозировалось, что международный компенсационный механизм для возмещения ущерба от агрессии России, созданный в Гааге, удастся запустить в 2025-м.

Напомним, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что конфискация Европой почти 200 млрд евро замороженных российских активов была бы "актом войны".

Зато в Великобритании ранее поддерживали конфискацию замороженных российских активов и использование их в поддержку Украины.

Правительство Великобритании, которая является членом Совета Европы, заморозило более 25 миллиардов фунтов стерлингов (32 миллиарда долларов) российских активов с начала полномасштабной войны России против Украины.

Относительно официальной позиции Украины по вопросу конфискации росактивов читайте колонку заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирины Мудрой – Предохранитель от следующего вторжения: почему Европа должна конфисковать активы РФ