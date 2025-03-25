У Кремлі заявили, що уже тиждень нібито не бʼють по енергообʼєктах України

Кремль увечері 25 березня опублікував погоджений зі США перелік обʼєктів енергетичної інфраструктури, по яких, як він стверджує, Росія вже тиждень не завдає ударів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У заяві йдеться про "тимчасовий мораторій на удари по енергосистемі", якого мають дотримуватись Україна та Росія, і перелік обʼєктів, погоджений між Москвою та Вашингтоном.

До них належать:

нафтопереробні підприємства;

нафто-, газопроводи і сховища, включаючи насосні станції;

інфраструктура, що виробляє і передає електрику, включно з електростанціями, підстанціями, трансформаторами і розподільниками;

атомні електростанції;

дамби гідроелектростанцій.

У заяві Кремля йдеться, що "тимчасовий мораторій" діє з 18 березня (попри твердження з українського боку, що насправді він того ж дня був порушений Росією) і розрахований на 30 днів.

"У разі порушення мораторію однією зі сторін інша сторона має право вважати себе вільною від зобов'язань щодо його дотримання", – додали там.

Зазначимо, що у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив про брехню Кремля, "що нібито датою початку тиші щодо енергетики є 18 березня".

"Москва завжди бреше. І це залежить від світу – від усіх, кому реально потрібен мир, – чи дозволять знову Москві брехати", – додав він.

Нагадаємо, за підсумками переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня делегації США, України та Росії домовились працювати над перемирʼям у Чорному морі та забороною ударів по енергетичній інфраструктурі.

Глава Міноборони України Рустем Умєров повідомив, що для впровадження домовленостей зупинити удари в Чорному морі та в енергетиці потрібні додаткові технічні консультації.